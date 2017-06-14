Власти Томска планируют благоустроить Белое озеро до конца года

14 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В этом году власти Томска запланировали окончательно реконструировать территорию Белого озера, сообщает пресс-служба мэрии.

За счет федеральной программы здесь будет установлен гимнастический комплекс, снесены аварийные деревья и посажены новые, завезен грунт и обустроены газоны. В целом деньги на реконструкцию будут выделены из городского бюджета, часть средств предоставит инвестор.

Также предполагается благоустроить сквер у озера в мкр.Солнечныей, где раньше была захламленная территория. После часть береговой полосы прибрали и очистили само озеро. По многочисленным обращениям томичей здесь установят большую детскую площадку.

В сообщении отмечается, что оба новых пространства будут оборудованы элементами для передвижения маломобильных горожан, а также тактильной тротуарной плиткой и пандусами.

Также в план работ на текущий год включены парк им.Ворошилова, центральная площадь в пос.Светлый, ул.Красноармейская и сквер по ул.Дизайнеров. К 1 июля к утверждению комиссией будут предоставлены дизайн-проекты со сметами всех шести территорий. Члены муниципальной комиссии положительно проголосовали за включение в план работ дополнительных пространств. Сегодня районными администрациями уже определены подрядчики на разработку проектной документации по дворовым пространствам. В первых числах июня проектировщики уже встретились с населением и обсудили с ними планы по обустройству территорий.

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