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Томский адвокат требовал от подзащитного 400 тыс. рублей на взятки

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Томские следователи возбудили уголовное дело в отношении адвоката, который требовал со своего подзащитного деньги на взятки должностным лицам, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Подозреваемый помогал заключенному, который подал ходатайство о замене тюремного заключения на исправительные работы. Адвокат потребовал от своего клиента и его доверенных лиц 400 тыс. рублей на «незаконные вознаграждения должностным лицам за содействие в положительном рассмотрении ходатайства». За свои услуги подозреваемый просил 30 тыс. рублей.

В мае адвокат получил часть суммы - 10 тыс. рублей, а 9 июня ему передали еще 420 тыс. После передачи подозреваемого задержали сотрудники регионального УФСБ.

При предъявлении обвинения задержанный дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде залога в сумме 500 тыс. рублей, а также возбуждено дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

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