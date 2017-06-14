Томские нефтяники приняли участие в летней спартакиаде «Роснефти»

14 июня 2017 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

В Тюмени состоялся первый тур XIII летней спартакиады компании «Роснефть». Команда «Томскнефти» приняла участие в этих соревнованиях в составе 39 человек.

Стрежевские спортсмены выступили во всех 11-ти видах спорта. В этом году сборная предприятия продвинулась вперед по сравнению с прошлым годом: в 2016-м она была пятой, нынче заняла четвертое место из 11 команд.

Так, первое место в беге на 1000 метров занял работник общества «МНУ» Максим Косачев. Второе место в шахматах у Эльмиры Велиевой (управление делами «Томскнефти»). Также второе место в гиревом спорте в весовой категории до 90 килограммов — Дмитрий Мильчехин (ООО «Энергонефть Томск»).

Второе место в командном зачете в беге на 500 и 1000 метров завоевали Максим Косачев, Артур Мустафин, Татьяна Белова, Марина Шеенко (все из УПНГ). Третье место в гиревом спорте в весовой категории свыше 90 килограммов — у главного метролога «Томскнефти» Владимира Селезнёва.

Третье место в боулинге занял заместитель генерального директора «Томскнефти» по персоналу и социальным программам Михаил Антощук.

Призерами отборочного этапа спартакиады стали: первое место — сборная «Самотлор», объединившая несколько нижневартовских добывающих предприятий; второе место заняла команда принимающей стороны — «Уватнефтегаза»; третье — представители «Юганскнефтегаза». Они примут участие в финальных играх, которые пройдут в сентябре.

Тэги/темы: