Пьяный всадник не уступил дорогу КамАЗу в Томской области

Томский Обзор / Фото: 14 июня 2017 // Фото: Gibdd.ru

Вчера вечером, 13 июня, в Первомайском районе столкнулись всадник на лошади и КамАЗ. В результате ДТП пострадал человек, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в поселке Новый. Здесь 26-летний водитель КамАЗа сбил животное, верхом на котором сидел мужчина. По предварительным данным, 55-летний всадник, выезжая на перекресток, не уступил дорогу грузовику.

В результате столкновения всадник получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. В сообщении отмечается, что мужчина был с признаками алкогольного опьянения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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