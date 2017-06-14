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Пьяный всадник не уступил дорогу КамАЗу в Томской области

Томские новости, Происшествия, всадник конь ДТП попал под машину КамАЗ Пьяный всадник не уступил дорогу КамАЗу в Томской области

Вчера вечером, 13 июня, в Первомайском районе столкнулись всадник на лошади и КамАЗ. В результате ДТП пострадал человек, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в поселке Новый. Здесь 26-летний водитель КамАЗа сбил животное, верхом на котором сидел мужчина. По предварительным данным, 55-летний всадник, выезжая на перекресток, не уступил дорогу грузовику.

В результате столкновения всадник получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. В сообщении отмечается, что мужчина был с признаками алкогольного опьянения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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