Томичей приглашают на обсуждение проектов благоустройства городских пространств

Томский Обзор / Фото: 14 июня 2017 // Фото: Tomsk.gov.ru

С завтрашнего дня, 15 июня, в 16.00 в Томском региональном отделении ОНФ (ул. Карла Маркса, 7) начнутся общественные обсуждения дизайн-проектов благоустройства городских пространств, которые будут реализованы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в течение двух недель — с 15 по 29 июня — общественности и экспертам представят шесть дизайн-проектов города Томска.

«В 2017 году в областном центре запланировано обустройство шести общественных зон и улиц — это парк имени Ворошилова, улица Красноармейская, центральная площадь поселка Светлого, сквер и улица Дизайнеров, сквер Белого озера и сквер у озера в микрорайоне Солнечном. Чтобы привлечь максимальное число заинтересованных и неравнодушных томичей, департамент и ОНФ Томской области организовали открытую площадку для презентации дизайн-проектов и приглашают всех желающих к их обсуждению», — уточнил начальник департамента архитектуры и строительства Томской области Дмитрий Ассонов.

Аналогичные площадки и общественные слушания будут организованы во всех 20 муниципалитетах Томской области, защитивших свои программы благоустройства дворов и скверов. По условиям приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», все муниципальные дизайн-проекты 2017 года должны быть утверждены до 1 июля.

На реализацию федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году Томская область направит 263 млн рублей (193,6 млн рублей — федеральное финансирование, 68 — областное и 1,3 млн рублей — средства местных бюджетов). В качестве субсидии на поддержку муниципальных программ между поселениями, в состав которых входят населенные пункты с численностью от тысячи жителей, распределено 257,2 млн рублей. Еще 4,37 млн рублей по результатам конкурсного отбора и решения межведомственной комиссии предоставлены Колпашевскому району на реализацию проекта «Кедровый парк» в Колпашеве («Парк для малого города» до 250 тыс. жителей).

С графиком обсуждений можно ознакомиться на сайте.

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