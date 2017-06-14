По итогам третьего сезона томского проекта TeamLab 19 программистов получили работу

Завершился третий сезон проекта по подбору и обучению молодых специалистов для IT-компаний TeamLab. 19 молодых программистов и разработчиков из томских вузов получили работу в компаниях «Микран», «ЭлеСи», «ЭлеТим», «ЛЭМЗ-Т» и «Элекард».

Как сообщает региональный инновационный портал, в третьем сезоне проекта участвовали студенты из Томского политеха, Томского университета систем управления и радиоэлектроники, и Томского госуниверситета.

«Самостоятельно набирать команду – гораздо более трудоемкий процесс с менее предсказуемым результатом, чем в TeamLab. Мы очень довольны: качество ребят растет, от нас ресурсных затрат меньше, при этом и отбор, и результат хорошие – берем всех четверых участников в спин-офф «Элекарда» - «Попков Роботикс». Прототип беспилотного устройства, который программировала команда, представим на «Сибирской венчурной ярмарке», - отметил директор компании «Элекард» Виктор Ширшин.

TeamLab дает возможность пройти командную стажировку в реальных IT-проектах, а также на практике улучшить «soft» и «hard skills». По словам экспертов, именно этого этапа «доводки до профессионального уровня» не хватает студентам.

Во время стажировки участники проекта разрабатывали web-приложения и программное обеспечение для станций контроля воздушного пространства, систем интеллектуального видеонаблюдения и навигации мобильного робота.

«Я все три курса программировал только для себя, мне стало интересно, как это - работать в команде и создавать большие приложения. В TeamLab мы сделали достаточно объемную систему интеллектуального видеонаблюдения, одному это не под силу. В итоге меня взяли в компанию «ЭлеСи», - рассказал студент 3 курса ТПУ Иван Гайдук.

По мнению директора департамента телекоммуникаций НПФ «Микран» Евгения Карева, большая выборка дает возможность эффективного отбора кадров, участники работают в команде, имеют определенную цель, могут попробовать себя в роли лидера и специалиста.

«Результат очень достойный, на который мы даже не рассчитывали. «Микран» планирует участвовать и в следующих сезонах TeamLab», - резюмировал Евгений Карев.

TeamLab – один из проектов компании Smartbiz. Это площадка, которая объединяет интересы IT-компаний, желающих пополнить свои ряды перспективными сотрудниками, и талантливой молодежи, мотивированной на улучшение навыков программирования и работу в IT-сфере. Лучшие участники получают работу. Всего за время существования проекта трудоустроено 57 молодых специалистов.

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