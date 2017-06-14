Более 200 спортсменов приехали в Томск на чемпионат России по гиревому спорту (ФОТО)

14 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Федерация гиревого спорта

В минувшие выходные, 10-12 июня, в Томске в спорткомплексе «Юпитер» прошёл Чемпионат России по гиревому спорту.

Как сообщают организаторы, на помост вышло более 200 участников из 32 команд-регионов со всей страны, было разыграно 18 комплектов медалей в личном первенстве и два комплекта в командных эстафетах.

Представители Томской области на минувшем Чемпионате «завоевали» 5 медалей разного достоинства в личном первенстве, а также заняли 3 место в командной эстафете в толчке по длинному циклу и стали чемпионами России в эстафете классическим стилем, выиграв сборную Москвы на один подъём.

Две бронзовые медали на счету мастера спорта России Международного класса (МСМК) Владимира Полянского, который толкнул длинным циклом две гири весом по 32 кг 81 раз за 10 минут, и мастера спорта России (МС) Дмитрия Черкашина, набравшего сумму двоеборья (толчок +рывок) 224 очка. Две серебряные медали завоевали МСМК Валерий Павлов и заслуженный мастер спорта России Анастасия Золотарёва с результатом 192 подъёма гири весом 24 кг, уступив своей сопернице из Калужской области всего 2 подъёма, и тем самым получив право выступить на Чемпионате Европы. Главным героем Чемпионата России Томской сборной команды стал Валентин Сутягин, заслуженно получив золотую медаль и титул Чемпиона России 2017 года. Теперь Валентину придётся представлять национальную сборную России на чемпионате Мира, который пройдёт осенью этого года в столице Республики Корея в Сеуле.

Главным итогом Чемпионата стало подведение результатов общекомандной борьбы, где команда Томской области, набрав равное количество очков с командой Тюменской области, но имея на одну медаль меньше в своём активе, заняла четвёртое место. Первое место заняла сборная Санкт-Петербурга, на втором команда Калужской области.

Фото: Федерация гиревого спорта

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