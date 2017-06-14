В Томске выпустят книжку-раскраску для пациентов детских больниц

14 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: АНО «Партнеры по радости»

До конца июня АНО «Партнеры по радости» выпустит авторскую книжку-раскраску и блокнот для детей, находящихся на лечении, сообщают в организации.

«Это уже шестая книжка-раскраска нашей организации, она основана на реальных событиях. Автор живет в Германии, она пишет истории для своей маленькой дочери. В этом выпуске мы предложим детям вместе с главными героями Соней и ее любимой игрушкой зайцем-Шуршуней путешествовать и выполнять задания — рисовать, раскрашивать, считать, называть фигуры», — поделилась руководитель социальных проектов АНО «Партнеры по радости» Мария Нисова.

В создании блокнота «Праздник — каждый день» принимали участие иллюстраторы, дизайнер и писатель, а также сами дети, находящиеся на лечении в больницах Томска.

«Маленькие пациенты рассказали нам, каких праздников не хватает в календаре, а мы решили собрать их в одном блокноте», — добавила координатор проекта Дана Карнаева.

Напомним, АНО «Партнёры по радости» - автономная некоммерческая организация, оказывающая услуги по социально-культурной реабилитации детей, находящихся на лечении в больнице и дома. Волонтеры продвигают в практику детских больниц игровые методы реабилитации. С 2011 года организация реализовала более 10 проектов и провела сотни социальных акций и мероприятий.

Проект реализуется на средства гранта.

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