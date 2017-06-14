Томские ученые создают доступные и безопасные плазменные колонки

14 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Молодые ученые Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники разрабатывают ионофон или плазменный твитер — динамик, звукоизвлечение в котором происходит с помощью электрической дуги, что повышает качество звука по сравнению с существующими динамиками, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В колонках, которые в настоящее время повсеместно используются, принцип работы строится на колебании воздуха бумажным диффузором и создании таким образом акустических волн. У нас звук издает электрическая дуга, которая зажигается между двумя электродами. Изменяя амплитуду и мощность дуги, генерируются акустические волны» , — отметил руководитель проекта, аспирант ТУСУРа Данил Старосек.

Он подчеркнул, что качество заложено в самом эффекте: электрический сигнал сразу преобразуется в эту акустическую волну, что значительно снижает возможные искажения, тогда как в существующих динамиках много промежуточных звеньев в процессе преобразования электрического сигнала в акустическую волну. Например, бумажный диффузор имеет конечную массу, которая при колебаниях создает ощутимую инерцию, особенно на высоких частотах.

Использование электрической дуги для звукоизвлечения не ново, отметил Данил Старосек, ионофоны создают радиолюбители. Кроме того, есть европейский производитель подобной акустики, но эти изделия — очень дорогие. Цель проекта ТУСУРа — сделать плазменные колонки доступными для массового потребления, а также безопасными в применении.

«Мы предлагаем собственный вариант реализации: дуговой разряд вместо коронного, который применяется в дорогостоящих аналогах. Это более дешевый метод, кроме того, он позволяет снизить потребление мощности, для создания плазмы требуется более низкое напряжение, чем для коронного разряда», — пояснил аспирант ТУСУРа.

Также проектная группа разрабатывает ряд технических решений, гарантирующих безопасность в применении ионофона.

В настоящее время участники проекта (помимо руководителя в него входят студенты ТУСУРа и старшеклассники Томского физико-технического лицея) решают ряд технических задач и отрабатывают возможные варианты. В течение будущего учебного года они планируют создать опытный образец, который сможет заменить обычные динамические колонки для массового потребления. Это, по мнению разработчиков, может открыть новую эпоху в воспроизведении музыки.

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