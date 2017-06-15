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Представитель правительства пообещал томскому сенатору, что систему ЕГАИС скорректируют

Томские новости, ЗД ТО, Дума Кравченко ЕГАИС Представитель правительства пообещал томскому сенатору, что систему ЕГАИС скорректируют

На очередном заседании Совета Федерации томский сенатор сообщил, что с 1 июля 2017 года вступает в силу перечень требований для предприятий торговли. Требования касаются, в частности, необходимости подтверждения фактов розничной продажи алкогольной продукции посредством системы ЕГАИС.

Как уточняется на сайте томской облдумы, для соблюдения этого условия в магазинах должно быть установлено интернет-соединение. При этом его необходимо, чтобы скорость Интернета составляла не менее 256 кбит/с. Между тем во многих населенных пунктах до сих пор отсутствует необходимая техническая возможность по подключению к сети Интернет.

«Нововведение может привести к негативным последствиям. Во-первых, это может дать толчок к повышению отпускных цен на продукты первой необходимости. В торговых точках, расположенных в небольших населенных пунктах, повышение цен станет способом компенсации потерь от уменьшения продаж алкоголя. Во-вторых, и это самое главное, многие начнут искать способы замещения „магазинного спиртного“. По сути, в локальных масштабах, это будет повторение ситуации, возникшей в связи с введением „сухого закона“. Последствия его принятия всем хорошо известны», — подчеркнул Владимир Кравченко.

По мнению члена Совфеда, выходом из ситуации может стать передача полномочия по утверждению перечня населенных пунктов, в которых отсутствует точка доступа к сети «Интернет», к полномочию субъектов федерации, как это и было ранее.

Парламентарий также отметил, что со стороны «палаты регионов» уже были даны поручения относительно возможности выработки механизмов решения данной проблемы. Соответствующие обращения в адрес федеральных структур делали и врио Губернатора, и Законодательная Дума Томской области.

В ответ на выступление томского сенатора полномочный представитель Правительства Андрей Яцкин сообщил, что в настоящее время готовится пакет поправок в федеральное законодательство. Изменения будут касаться, в том числе и передачи полномочий утверждению перечня населенных пунктов, в которых отсутствует Интернет, на уровень субъекта федерации. После принятия соответствующих поправок Томская область получит возможность самостоятельно составлять перечень населенных пунктов, на территории которых предприятия торговли смогут работать без транслирования сведения в систему ЕГАИС.

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