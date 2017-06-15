Представитель правительства пообещал томскому сенатору, что систему ЕГАИС скорректируют

Томский Обзор / Фото: 15 июня 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

На очередном заседании Совета Федерации томский сенатор сообщил, что с 1 июля 2017 года вступает в силу перечень требований для предприятий торговли. Требования касаются, в частности, необходимости подтверждения фактов розничной продажи алкогольной продукции посредством системы ЕГАИС.

Как уточняется на сайте томской облдумы, для соблюдения этого условия в магазинах должно быть установлено интернет-соединение. При этом его необходимо, чтобы скорость Интернета составляла не менее 256 кбит/с. Между тем во многих населенных пунктах до сих пор отсутствует необходимая техническая возможность по подключению к сети Интернет.

«Нововведение может привести к негативным последствиям. Во-первых, это может дать толчок к повышению отпускных цен на продукты первой необходимости. В торговых точках, расположенных в небольших населенных пунктах, повышение цен станет способом компенсации потерь от уменьшения продаж алкоголя. Во-вторых, и это самое главное, многие начнут искать способы замещения „магазинного спиртного“. По сути, в локальных масштабах, это будет повторение ситуации, возникшей в связи с введением „сухого закона“. Последствия его принятия всем хорошо известны», — подчеркнул Владимир Кравченко.

По мнению члена Совфеда, выходом из ситуации может стать передача полномочия по утверждению перечня населенных пунктов, в которых отсутствует точка доступа к сети «Интернет», к полномочию субъектов федерации, как это и было ранее.

Парламентарий также отметил, что со стороны «палаты регионов» уже были даны поручения относительно возможности выработки механизмов решения данной проблемы. Соответствующие обращения в адрес федеральных структур делали и врио Губернатора, и Законодательная Дума Томской области.

В ответ на выступление томского сенатора полномочный представитель Правительства Андрей Яцкин сообщил, что в настоящее время готовится пакет поправок в федеральное законодательство. Изменения будут касаться, в том числе и передачи полномочий утверждению перечня населенных пунктов, в которых отсутствует Интернет, на уровень субъекта федерации. После принятия соответствующих поправок Томская область получит возможность самостоятельно составлять перечень населенных пунктов, на территории которых предприятия торговли смогут работать без транслирования сведения в систему ЕГАИС.

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