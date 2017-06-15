Пожарные эвакуировали 22 человек из горящего дома в Стрежевом

15 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 15 июня, в одном из деревянных домов Стрежевого произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в 4-подъездном брусовом доме в 1-м микрорайоне поступило в 4.40. К приезду пожарных горело в третьем подъезде, огонь перекинулся на крышу. Пожарные по лестничным маршам эвакуировали из горящего здания 22 человека.

Возгорание удалось ликвидировать к 4.59. В результате обгорели стены в подъезде и обрешетка крыши дома над 3 и 4 подъездами. Общая площадь пожара составила 180 кв.метров.

Причина пожара устанавливается.

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