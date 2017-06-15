В Томской области ограничили движение на трассе Кузовлево - Светлый

15 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Движение на ремонтируемом участке автодороги Кузовлево — Светлый ограничено. Ремонт участка 0 — 6 км автомобильной дороги Кузовлево — Светлый ведется в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба администрации Томской области.

В рамках государственного контракта подрядная организация ГУП ТО «Областное ДРСУ» проведет устройство верхнего слоя покрытия щебеночно-мастичной смесью, отремонтирует шесть водопропускных труб. Кроме того, дорожники установят на этом участке две остановочные площадки с павильонами.

Специалисты ОблДРСУ уже на 70 % выполнили фрезерование дорожного покрытия и на 50 % — укладку выравнивающего слоя. Водопропускные трубы очищены, производится дальнейший ремонт железобетонных конструкций. На 25 % проведена рубка леса в границах полосы отвода. Окончание ремонтных работ запланировано на октябрь 2017 года.

Вице-губернатор отметил, что в связи с ремонтом движение автотранспорта на участке 0 — 6 км автомобильной дороги Кузовлево — Светлый временно ограничено. Пропуск транспортных средств встречных направлений осуществляется по одной полосе с помощью регулировщиков и дорожных знаков. Информационные щиты установлены.

«Администрация региона просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, вызванным ремонтом автодороги Кузовлево — Светлый, быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим», — подчеркнул Игорь Шатурный.

Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 34 агломераций, в число которых по инициативе главы региона Сергея Жвачкина вошла и Томская агломерация. Задача участников проекта — привести в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования в границах агломерации к концу 2018 года до 50 % от всей протяженности, к концу 2025 года — до 85 %.

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