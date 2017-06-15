Чиновники в Томской области пытались вернуть ребенка отцу, обвиняемому в убийстве супруги

15 июня 2017 / Томский Обзор

Прокуратура Бакчарского района Томской области пытается не допустить возврата малолетнего ребенка родителю, которого обвиняют в убийстве, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

Так, отдел опеки и попечительства администрации Бакчарского района установил временную опеку над малолетним мальчиком из-за того, что его отец не мог ухаживать за ребенком «в связи с трудной жизненной ситуацией». По истечении срока временной опеки чиновники планировали вернуть ребенка отцу.

«Проверка показала, что отец ребенка обвиняется в убийстве матери своего ребенка, а также пытался покончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из ружья и причинив тяжелую травму, потребовавшую продолжительного лечения, что и явилось причиной установления над ребенком временной опеки», — говорится в пресс-релизе.

По мнению прокуратуры, при таких обстоятельствах передача несовершеннолетнего отцу противоречит интересам ребенка, в связи с чем надзорное ведомство объявило органам опеки предостережение о недопустимости нарушения семейного законодательства.

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