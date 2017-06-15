Двоих новосибирцев задержали в Томске при попытке угона «Лексуса» (ВИДЕО)

Томский Обзор / Фото: 15 июня 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали двоих жителей Новосибирска, подозреваемых в попытке кражи дорогостоящего автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным следствия, ночью подозреваемые при помощи технического устройства проникли в салон автомобиля, припаркованного в одном из дворов по улице Говорова, разблокировали охранные системы и запустили двигатель. После мужчины попытались скрыться с места преступления, но их задержали полицейские. Похищенный автомобиль подозреваемые планировать продать в Новосибирске.

По данном факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.3 ст.158 УК РФ «Покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества в крупном размере». Теперь новосибирцам, ранее не имевшим проблем с законом, грозит до 6 лет тюрьмы.

В настоящее время задержанным предъявлено обвинение, ведется следствие.

Видео: 70.мвд.рф

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