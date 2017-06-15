В Томске заканчивают установку новых остановок

15 июня 2017 / Томский Обзор

В Томске завершается установка новых остановочных павильонов. На сегодняшний день работы выполнены на 70%. Предполагается, что работы будут закончены до конца июня, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего же до планируется установить 25 новых остановочных павильонов. На эти цели направлено более 6,5 млн рублей. Важным требованием при установке нового павильона является наличие заездного кармана. В большинстве случаев сначала были демонтированы старые остановочные павильоны, после чего рабочие приступили к монтажу новых типа NEO. Такие автопавильоны представляют собой модульные конструкции из стального профиля, обеспечивающие удобную замену любого поврежденного элемента (без демонтажа основной конструкции павильона).

В 2014-2016 гг в Томске было установлено 66 павильонов, из них 62 – на муниципальные средства, 4 - на средства инвесторов: два по ул. Красноармейской, на ТЭМЗе, по пр.Комсомольскому и на пл. Ленина.

На содержание остановочных комплексов из бюджета города выделяется в год около 19 млн рублей. На эти средства производится уборка от снега, наледи, посыпка песком в зимнее время, ручная мойка павильонов летом, а также очистка конструкций от рекламных объявлений.

Новые остановки появятся по адресам: ул. Елизаровых – «улица Артема» (четная); ул. Елизаровых – «Томск 1» (четная); ул. Елизаровых – «Детский реабилитационный центр» (нечетная); ул. Елизаровых – «Горэлектросети» (нечетная); ул. Елизаровых – «Горэлектросети» (четная); ул. Елизаровых - "ДСК" (нечетная); ул. Елизаровых – «ДСК" (четная); ул. Елизаровых – «Автоцентр» (четная); ул. Елизаровых – «Автоцентр» (нечетная); пр.Комсомольский – «улица Сибирская» (нечетная); пр. Комсомольский – «улица Партизанская» (нечетная); пр. Комсомольский – «улица Партизанская» (четная); пр. Кирова – «улица Киевская» (четная); пр. Кирова – «улица Косарева» (четная); пр.Фрунзе – «улица Шевченко» (четная); ул.Шевченко – «проспект Фрунзе» (четная); ул.Шевченко – «Горэлектросети» (нечетная); ул.Шевченко – «проспект Фрунзе» (нечетная); ул. Пушкина – «улица Пушкина» (нечетная); ул. Пушкина – «4-я поликлиника» (нечетная); ул.Пушкина – «Путепровод» (четная); ул. Пушкина – «Путепровод» (нечетная); ул.Иркутский тракт – «улица Суворова»(нечетная);ул.Яковлева–«Башня»(четная); ул. Алтайская – «МСЧ Строитель» (нечетная).

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