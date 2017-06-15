В Томской области завершили обработку самого большого очага шелкопряда

Томский Обзор / Фото: 15 июня 2017 // Фото: Rsn.tomsk.ru

В Томской области завершен первый этап обработки лесов от сибирского шелкопряда. Он включал в себя обработку самого большого очага площадью 145 186,2 га на территории Верхнекетского лесничества, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сейчас специалисты ведут учет эффективности применения инсектицидов. По предварительным данным эффективность биологического препарата «Лепидоцид» составила более 80 %, химического инсектицида «Клонрин» — более 95 %. Исследования проводились на территории Молчановского, Колпашевского, Зырянского и Томского лесничеств. Окончательные данные будут получены после проведения полного учета обработанных очагов.

«Лесничие работали в очень напряженном режиме, чтобы успеть организовать обработку в оптимальные сроки. Сейчас мы составляем план работы на осень, когда будет организована повторная обработка территорий, где не удалось полностью уничтожить вредителя, и новых обнаруженных очагов шелкопряда», — подчеркнул заместитель губернатора Томской области Андрей Кнорр.

Обработка лесов от шелкопряда в Томской области стартовала 12 мая. Для проведения авиа-химических работ были подготовлены 7 временных взлетно-посадочных площадок. Задействовано 11 самолетов АН-2 (привлеченных в рамках государственного контракта), которые совершили более 1000 вылетов. Работы велись ежедневно за исключением ветреных, дождливых и холодных дней, когда среднесуточная температура воздуха опускалась ниже 5 градусов тепла.

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