Из-за работ на сетях часть домов Томска на пять дней останется без горячей воды

Томский Обзор / Фото: 15 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

С сегодняшнего дня, 15 июня, до 20 июня дома по ряду Томских улиц останутся без горячей воды, сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение связано с аварийными работами по водопроводных сетях, которые проводит ООО «Томскводоканал».

Сегодня вечером, с 18.00, горячая вода будет отключена в домах по адресам:

ул. Нарановича, 1, 1а, 1б, 2, 3, 6, 10;

ул. Архитекторов, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9;

ул. Энтузиастов, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;

ул. Герасименко, 1, 1/6, 1/8, 1/13, 1/14, 1/16, 1/17, 1/20, 1/22, 3в, 3г, 3/8, 3/9, 3/11, 3/14, 3/16; ул. Обручева, 2, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12б, 12в, 16а;

ул. 1-я Заречная, 53, 55; ул. 4-я Заречная, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 46;

ул. 5-я Заречная, 23, 25;

ул. Мечникова, 1, 1и, 1д;

ул. Крячкова, 17, 19 и 21;

ул. Дизайнеров, 1, 3, 5, 7;

ул. Ю. Ковалева, 34, 38, 40, 43, 43а;

ул. В. Болдырева, 2, 4, 9;

ул. Нефтяная, 5, 5а, 7, 9, 11, 13;

ул. Королева, 2, 2а, 4, 6, 8;

ул. В. Грачева, 1, 3, 5;

ул. Ягодная, 3.

Предполагается, что горячая вода вернется в дома 20 июня 9.30.

Для некоторых томских предприятий будет на указанный срок приостановлена подача технического холодного водоснабжения.

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