Дымка в Томске - следствие пожаров в Казахстане

15 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Евгения Швецова

Дымка, наблюдающаяся в Томске, является следствием природных пожаров в Казахстане и безветренной погодой, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным наблюдений специалистов томского Гидрометцентра, в воздухе не зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Все отобранные пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Превышение ПДК содержания вредных веществ в воздухе также не прогнозируется.

В сообщении также отмечается, что с 19 июня ожидается постепенная смена ведущих воздушных потоков на западные.

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