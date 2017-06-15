Более 900 кв.метров берега Томи загрязнено нефтью в Томской области

Томский Обзор / Фото: 15 июня 2017 // Фото: Vk.com/tomsk123

Специалисты Росприроднадзора по Томской области пытаются установить источник разлива нефти на реке Томь, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональное управление ведомства.

«В районе контрольно-пропускного пункта „Парковая“ ЗАТО Северск на берегу Томи скопилась нефтесодержащая жидкость на протяжении 552 м. Площадь загрязнения берега составила 904 кв.м.», — сказал представитель управления.

По его словам, в настоящее время идет работа по ликвидации последствий разлива нефти.

«В ходе обследования акватории Томи выше по течению визуально нефтепродуктов не обнаружено, в том числе и у мест стоянки судов, с которых возможно сбросить жидкость в воду», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что для установления источника появления нефти взяты пробы воды в районе разлива, выше и ниже по течению реки.

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