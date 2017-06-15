T-killah и интерактивные площадки ждут томичей на праздновании Дня молодежи

15 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

На следующей неделе, 25 июня, в Томске пройдет День молодежи, с интерактивными площадками и концертом. В качестве приглашенной звезды перед томичами выступит T-killah, сообщает пресс-служба мэрии.

Праздник начнется в 17.00 на нижней террасе Лагерного сада. Здесь начнут работу 14 интерактивных площадок, где горожане смогут открыть для себя зону виртуальной реальности, попробовать свои силы в различных спортивных состязаниях, поучаствовать в научно-технических экспериментах. Также во время работы интерактивных площадок будет работать прокат велосипедов, роликов и сигвеев. А для любителей селфи установят фотозону.

Для детей будут организованы игровые зоны с лучным боем, бадминтоном и батутами. Кроме того, на празднике пройдут презентации томских колледжей и техникумов.

В 20.00 на нижней террасе Лагерного сада начнется вечерняя концертная программа. На сцене выступят томские группы Rocking Radio, Chok. Хедлайнером концерта станет российский исполнитель T-killah.

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