Проектирование дороги Томск-Тайга начнется в этом году

15 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Проектирование автодороги Томск-Тайга начнется в 2017 году, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на первого вице-президента Газпромбанка Алексея Белоуса.

«Проектирование начинаем в этом году. Это будет совместная проектная команда. Обычно это занимает 7–8 месяцев, но тут из-за сезонных факторов сроки могут затянуться. Надеюсь, к следующему стройсезону выйдем с полными показателями по суммам и срокам реализации», — сказал он.

Алексей Белоус отметил, что пока не до конца решен вопрос об использовании дороги на платной основе.

«Вопрос платности еще обсуждается. Думаю, скорее всего, дорога будет общедоступна», — добавил первый вице-президент.

Газпромбанк, Томская и Кемеровская область в четверг подписали соглашение о строительстве дороги с использованием схемы государственно-частного партнерства (ГЧП). Концессионером по проекту выступит Газпромбанк.

Согласно материалам банка, потенциальный подрядчик строительства — ОАО «Новосибирскавтодор».

Как сообщалось, власти Томской и Кемеровской областей в марте договорились о строительстве автодороги Томск-Тайга стоимостью 7 млрд рублей. Газпромбанк заявлял о готовности вложить в проект 4 млрд рублей. Остальные средства вложат регионы пропорционально длине их участков дороги.

Предполагалось, что концессионное соглашение будет заключено сроком на 13 лет, а сам объект будет построен в течение двух лет после разработки проектно-сметной документации.

Также сообщалось, что автодорога Томск-Тайга позволит связать Томскую и Кемеровскую области через узловую ж/д станцию Тайга на Транссибе. Расстояние между Томском и Кемерово по прямой едва превышает 130 км, однако путь по федеральной трассе «Сибирь» занимает 205 км. Томские власти ранее заявляли, что заинтересованы в строительстве автодороги через узловую станцию Тайга на Транссибе, которая могла бы быть короче основного маршрута на 40 км. В настоящее время имеется 90-километровая автодорога между Кемерово и Тайгой, а также 40-километровая дорога от Томска в сторону Тайги до села Басандайка. Между Басандайкой и Тайгой есть только участок железной дороги протяженностью 35 км.

Газпромбанк по итогам I квартала 2017 года занимает 3-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

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