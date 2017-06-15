На Новособорной в Томске меняют тротуарную плитку и убирают старые фонари (СХЕМА)

Томский Обзор / Фото: 15 июня 2017 // Фото: Admin.tomsk.ru

На минувшей неделе, 9 июня, в Томске стартовали работы по реконструкции пл.Новосборной. Сегодня здесь меняют тротуарную плитку и поребрики, сообщает пресс-служба мэрии.

Параллельно с этим продолжается демонтаж старых и установка новых фонарей и скамеек. В связи ремонтными работами для пешеходов закрыта часть Новособорной, расположенная слева от фонтана (ближе к пр.Фрунзе). Следующим этапом станет благоустройство правой, а завершением – центральной части площади. Для удобства томичей на Новособорной установлены карты-схемы с обозначением участков, где проводятся работы, и путями обхода.

Согласно проекту, в результате реконструкции на Новособорной появится больше места для отдыха горожан – за счет демонтажа пьедестала и подпорных стенок фонтана. На освободившемся пространстве установят дополнительные скамейки. Изменится направление пешеходных дорожек и схема озеленения площади. В частности, большие газоны-цветники появятся с правой и с левой стороны от фонтана.

Демонтированные с площади скамейки и тротуарная плитка будут использоваться для благоустройства других общественных и дворовых пространств города.

Предполагается, что реконструкция площади Новособорной продлится до конца августа.

Тэги/темы: