Томичам покажут селькупскую деревню и товары из отходов

16 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В субботу, 17 июня, в парке «Околица» села Зоркальцева Томского района пройдёт III областной эколого-этнографический фестиваль «ЭкоЭтно», посвященный Году экологии в России. Более 10 интерактивных площадок ждут гостей, около 30 организаций примут участие в фестивале.

Как сообщают организаторы, национальные объединения Томской области подготовили программу фестиваля. Так «Центр татарской культуры» проведёт игру для детей в Татарской деревне. Томский областной Российско-немецкий дом представит выставку «Семь чудес природы Томской области», проведет мастер-классы национального танца, а также расскажет и покажет, что такое «мусор по-немецки». Кроме того на фестивале будет представлена экспозиция «Славянская изба» с экскурсией для детей «Быт славянской избы 19 века».

Ассоциация коренных малочисленных народов Томской области «Колта-куп» подготовила макет селькупского поселения с аутентичными предметами быта. Посетители также смогут познакомиться с традиционными орудиями ловли рыбы и приспособлениями для охоты на пушного зверя.

«Город мастеров» приглашает на мастер-классы по изготовлению садовой керамики из глины на гончарном круге, росписи глиняных игрушек, вязанию игрушек, лоскутному шитью и изготовлению тряпичных кукол. Любой участник фестиваля сможет сам нарисовать и получить в подарок картину на бересте, изготовить шоколад своими руками, научиться плести из макраме. Мастера кузнечного дела продемонстрируют зрителям своё умение чеканить монеты и ковать подковы. Передвижной Музей кедра организует выставку «Томск — столица кедра», где будут представлены сувенирные изделия местных мастеров и томская продукция из кедра, которые можно будет приобрести на ярмарочных рядах.

На образовательной экологической площадке «Знаю. Умею. Сохраняю» для гостей фестиваля организуют эко-викторины, подвижные игры народов Сибири и более 20 различных мастер-классов. Для родителей с детьми подготовлен экологический квест «Папа, мама и я -экологическая семья».

На интерактивной выставке «Разделяй и Используй» покажут товары, полученные из отходов (резиновая крошка, резиновое покрытие, пеллеты, переработанные нефтепродукты, гранулы, получаемые после переработки отходов пластмасс). Дети смогут поучаствовать в изготовлении «поделки из пэт-бутылок».

Всех участников фестиваля ждет концертная программа, где выступят ведущие творческие коллективы Томска.

Вход на «ЭкоЭтно» свободный. Мероприятие будет проходить с 12.00 до 16.00. Добрать до места можно будет на специальном автобусе, который каждый час с 11.00 будет отправляться от «Лагерный сад».

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