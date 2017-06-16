В Томске после капермонта открылся центр взаимопомощи для семей с детьми-инвалидами

16 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Благотворительный фонд "Обыкновенное чудо"

В четверг, 15 июня, в благотворительном фонде «Обыкновенное чудо» после капремонта открылся центр взаимопомощи для семей с детьми-инвалидами Томской области, сообщают представители благотворительной организации.

Центр основан в 2012 году, но большая часть ремонтных работ в здании проведена в течение 2016-го. Здесь расширили дверные проемы, установили специализированные поручни, полностью заменили систему отопления. Также в центре сделали новые полы, заново оштукатурили стены и потолки и поставили новые окна. Ремонт произведен на средства грантов, благотворителей и фирм-партнеров. Самый крупный вклад в 622 тыс. рублей на ремонт и закупку мебели был внесен ПАО «Сибур Холдинг».

«Обновленный центр сможет принимать до двух тысяч человек в год — это дети-инвалиды и члены их семей. Все услуги и участие в проектах фонда для них абсолютно бесплатны», — сообщила президент фонда Светлана Григорьева.

На базе центра будут работать школа родителей особенных детей, школа особенных детей, арт-студия, секция адаптивной физкультуры, лекотека и другие площадки фонда «Обыкновенное чудо». Занятия с детьми ведут логопед, дефектолог, кинезиотерапевт, тренер по адаптивной физкультуре, педагоги допобразования и психолог.

Тэги/темы: