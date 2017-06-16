Два человека пострадали на пожаре в томском селе
16 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов
Пожар произошел в частном деревянном доме на улице Береговой в селе Могильный мыс Колпашевского района Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные районной администрации.
«В результате пожара пострадали два человека, они госпитализированы в Колпашевскую районную больницу», — говорится в материалах.
Отмечается, что площадь пожара составила 112 кв.м., причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электропроводки.
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