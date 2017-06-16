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Два человека пострадали на пожаре в томском селе

Томские новости, Происшествия, пожар пострадали Колпашеов сгорели горит деревянный дом Два человека пострадали на пожаре в томском селе

Пожар произошел в частном деревянном доме на улице Береговой в селе Могильный мыс Колпашевского района Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные районной администрации.

«В результате пожара пострадали два человека, они госпитализированы в Колпашевскую районную больницу», — говорится в материалах.

Отмечается, что площадь пожара составила 112 кв.м., причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электропроводки.

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