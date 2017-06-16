Два человека пострадали на пожаре в томском селе

16 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Пожар произошел в частном деревянном доме на улице Береговой в селе Могильный мыс Колпашевского района Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные районной администрации.

«В результате пожара пострадали два человека, они госпитализированы в Колпашевскую районную больницу», — говорится в материалах.

Отмечается, что площадь пожара составила 112 кв.м., причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электропроводки.

Тэги/темы: