До конца года в Томске появится региональный модельный центр допобразования для детей

Региональный модельный центр дополнительного образования детей должен появиться в Томске до конца 2017 года, передает РИА Томск.

Предполагается, что он будет координировать работу в сфере внеклассного обучения и досуга детей. Появление новой структуры было анонсировано в ходе выездного заседания комиссии облдумы, которое прошло в детском технопарке «Кванториум».

Согласно требованиям федеральной целевой программы по развитию дополнительного образования, до 2021 года в Томской области дополнительным образованием должны быть охвачены не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет. И из них 25% должны заниматься по программам естественно-научного и технического творчества. По мнению депутатов, этого можно добиться, только решив финансовую проблему.

«Охват школьников дополнительным техническим образованием у нас порядка 3%. И его расширение невозможно без финансовых вливаний. Нужно добиваться, чтобы эти средства закладывались в бюджет 2018 года и последующих, иначе это невозможно», — отмечает депутат облдумы Галина Немцева.

Если в Томске, Северске и даже районных центрах региона дополнительное образование более или менее доступно, то в поселениях ситуация патовая, считает она. При этом, по словам главы думской комиссии по развитию образования Леонида Глока, сфера внешкольного образования разделена между ведомствами — управлениями образования, культуры и спорта.

«Сегодня каждое ведомство действует по-своему, решает свои задачи. Должен быть создан единый центр и единый мониторинг, который бы учитывал все потоки… Вопрос в том, чтобы на уровне региона создать региональный модельный центр дополнительного образования, который организует работу всех ведомств», — отметил Леонид Глок.

В свою очередь замначальника областного департамента общего образования Елена Вторина отметила, что такое решение уже разрабатывается.

«На территории Томской области к концу 2017 года должно появиться новое учреждение «Региональный модельный центр дополнительного образования детей», — сказала она.

По мнению депутатов, детский технопарк «Кванториум» может стать моделью по развитию дополнительного естественно-научного и технического образования.

«Это уникальная модель дополнительного образования школьников, которая позволяет создать систему выявления и поддержки талантливых детей и молодых людей… Научная деятельность — это деятельность творческая. А для нее нужны условия», — отметил депутат Виталий Оглезнев.

По словам вице-спикера облдумы Александра Куприянца, подобные центры необходимы не только для решения проблемы занятости детей после школы.

«Создание этой базы — это основа для того, чтобы не только выявлять, но и дальше продвигать ту молодежь, которая имеет научно-технический потенциал. Те „звездочки“, которые мы видим тут сегодня, возможно, в будущем станут элитой не только Томской области, но и России в целом», — считает он.

Идею развития «инновационной» модели детской занятости поддерживается и депутат Владимир Резников.

«Тысячи юных инженеров и технологов готовы к созданию инноваций. Мы знаем своих детей и внуков, видим, чем они отличаются от нас. Случается, сетуем, что активным играм на свежем воздухе они предпочитают компьютер. А это двери в новый мир. В их мир», — отметил Владимир Резников.

Детский технопарк «Кванториум» открылся в Томске 19 мая. Здесь действуют восемь направлений обучения: робототехника, космические технологии, биотехнологии, информационные технологии, промышленный дизайн, дополненная и виртуальная реальность, геоинформационные технологии и аэротехнологии. Обучение по всем базовым программам бесплатное.

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