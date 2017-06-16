Студенты томских вузов пройдут по пр.Ленина в День томича

16 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В этом году в День томича студенты шести крупнейших вузов Томска выйдут пройдут шествием по пр.Ленина, продолжая традицию, заложенную на прошлогоднем праздновании, сообщает пресс-служба мэрии.

Однако шествие 2017 года будет отличаться от прошлогоднего: в финале все колонны вузов сомкнутся в одну и представят томичам совместную праздничную программу.

Общее число участников шествия составит около тысячи человек. Парад двинется от пл.Ленина до пл.Новособорной, в районе Главпочтамта колонны представят творческие «визитки» своих учебных заведений. После этого все студенты образуют единую колонну и устроят на площади праздничную программу от всех университетов.

«При том, что каждый вуз должен представить свое приветствие по ходу шествия, в конце мы отбрасываем корпоративную конкуренцию и объединяемся», - сообщил заместитель проектора ТПУ Дмитрий Сон.

Девиз праздника в 2017 году – «Бывших томичей не бывает». Организаторы шествия в вузах продумают, как поддержать эту тему в «визитках», которые они готовят к празднику, и представить в информации, которая будет транслироваться во время шествия.

Парад университетов состоится сразу после открытия Дня томича и даст старт основным праздничным мероприятиям, в организации которых также активно поучаствуют студенты – члены волонтерских корпусов и артисты вузовских творческих коллективов.

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