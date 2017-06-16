ВАЗ сбил лося на трассе под Томском, пострадал водитель

Томский Обзор / Фото: 16 июня 2017 // Фото: Gibdd.ru

Вчера вечером, 15 июня, на трассе Томск — Мариинск под колеса ВАЗ-2109 попал лось, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 20.00 на 68 километре трассы, в районе деревни Мазалово. По предварительным данным, дикое животное внезапно выскочило на дорогу, поэтому водитель не успел среагировать.

В результате ДТП 62-летний водитель получил травмы. По его словам, лось не пострадал и убежал в лес. В свою очередь автомобиль получил значительные повреждения.

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