На днях томичей ожидает аномальная жара

16 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Со второй половины пятницы, 16 июня, до 21 июня в юго-восточных районах Томской области и Томске ожидается аномально жаркая погода, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Ожидается, что температура воздуха будет составлять + 30…+ 35° С. В связи с получением данного прогноза томичей призывают жителей региона соблюдать меры личной безопасности: избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей и длительного пребывания на улице. Особенно это касается пожилых людей и людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Рекомендуется также носить головные уборы и соблюдать питьевой режим.

При проветривании помещений не рекомендуется оставлять детей одних в комнате, чтобы избежать угрозы падения из окна. Также в жаркую погоду снижается работоспособность и внимательность человека. Водителям всех видов транспорта следует быть внимательными за рулем.

Тэги/темы: