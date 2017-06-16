Томичей просят помочь в изучении диких хомяков

Ученые лаборатории мониторинга биоразнообразия биологического института Томского госуниверситета приступают к изучению популяций хомяка обыкновенного, часто именуемого в народе «собачкой». В этом вопросе им будет нужна помощь жителей региона, сообщает пресс-служба вуза.

Дело в том, что в последнее время сельскохозяйственный вредитель резко сократил свою численность: почти полностью исчез в Польше и Чехии, в восьми регионах России его занесли в Красную книгу. Зоологи ТГУ намерены исследовать генетическое разнообразие вида и оценить его состояние в Томской области.

«Снижение численности хомяка в европейской части страны обусловлено совокупностью факторов. Свою роль сыграла распашка степных участков, применение пестицидов, разорение местообитаний хомяка. Сказалось и то, что в советские годы шел активный промысел этого животного. Его мех использовался для пошива шапок и воротников. Одновременно промысел считался и способом борьбы с вредителем, уничтожающим злаки и овощи», – говорит заведующая лабораторией мониторинга биоразнообразия Нина Москвитина.

Согласно архивным данным, хранящимся в лаборатории, только в 1951 году в СССР было добыто 3 389 514 особей. В период с 1948 по 1962 год в Томской области отловили около 170 тысяч «собачек». Больше всего добывалось в южных районах – Молчановском и Кривошеинском.

Теперь же ситуация кардинально изменилась – в некоторых регионах европейской части России численность хомяка снизилась до уровня, который является недостаточным для размножения вида, поскольку встреча разнополых особей затруднена. За последние два десятилетия хомяк был занесен в Красные книги Белгородской, Воронежской, Ярославской, Московской областей и некоторых других регионов. В 2014 году охота на хомяка была запрещена в Кемеровской области. Данный вид считается исчезнувшим в восьми регионах, в 41 – относится к редким.

«В Томской области тенденции к катастрофическому снижению численности хомяка в настоящее время нет. Согласно данным, которые нам удалось получить в рамках ранее проведенных исследований, можно говорить о снижении численности вида на территории Западной Сибири примерно в три раза. Однако критическая ситуация в Европе и некоторых регионах России заставляет нас обратить внимание на этот вид, чтобы контролировать тенденции его состояния», – говорит Нина Москвитина.

Чтобы дать современную оценку состояния популяций хомяка на возможно большей территории, зоологам потребуется помощь жителей Томской области. Исследователи просят людей сообщать о случаях появления «собачек» в 2017 году по т. 529-543 (кафедра зоологии позвоночных и экологии БИ ТГУ). Данные будут заноситься в базу данных, что поможет уточнить места обитания животного и его приблизительную численность.

В случае отлова садового вредителя можно предоставить его на кафедру для проведения генетической экспертизы (пр. Ленина, 36, 126 ауд.) Добавим, что первые данные, подкрепленные фото, начали поступать от дачников, чьи участки находятся в районе поселков Копылово и Нижний Склад.

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