Сотрудник «Газпромнефть-Востока» получил награду Президента России

16 июня 2017 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Сотрудник «Газпромнефть-Востока» Владимир Федоришин получил звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации». Наградной знак, а также почетную грамоту за подписью Президента России Владимира Путина, работнику предприятия вручил и.о. Губернатора Томской области Сергей Жвачкин на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню России.

«Безусловно, мы гордимся, что на нашем предприятии работают сотрудники, чей профессионализм и многолетний добросовестный труд были отмечен на столь высоком уровне. Несомненной заслугой Владимира Васильевича является и его вклад в подготовку специалистов: он охотно передает свой накопленный опыт и знания молодым и вновь принятым работникам», — прокомментировала заместитель генерального директора по организационным вопросам Светлана Лукиных.

Владимир Федоришин работает в «Газпромнефть-Востоке» с 2007 года. 11 лет назад ему присвоили звание заслуженного химика Российской Федерации. По его инициативе на предприятии были успешно реализованы несколько проектов нефтепромысловой химии. Также он принимал активное участие в подготовке и вводе в эксплуатацию одного из крупных инфраструктурных объектов — дожимной насосной станции на Шингинском месторождении. Общий стаж работы Владимира Федоришина в нефтяной отрасли составляет более 30 лет.

Государственные награды из рук исполняющего обязанности губернатора Томской области Сергея Жвачкина получили 26 работников томских предприятий, школ и больниц.

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