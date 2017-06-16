Томичей научат стирать бельё золой

Томский Обзор / Фото: 16 июня 2017 // Фото: Vk.com/muzeum_tomsk

В субботу, 17 июня, Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3) запускает новый проект – интерактивные занятия на свежем воздухе, которые познакомят всех желающих с бытом и традициями предков.

Как сообщают сотрудники музея, на этих выходных томичей ждет так называемая «Большая стирка»: посетители занятия на практике узнают, как наши прабабушки стирали одежду с помощью специального раствора из золы. Кроме того, томичи попробуют самостоятельно принести воду в настоящем коромысле.

После стирки гостей мероприятия ждёт глажка белья настоящим угольным утюгом и рубелем – подлинными экспонатами музея. В завершении томичей ожидает своеобразный мастер-класс: организаторы расскажут и покажут, из каких трав в старину делали косметическое средство для рук.

Подобные занятия будут проводить каждую субботу в 14.00. Позже Музей истории Томска планирует научить участников мероприятия готовить блюда по старинным русским рецептам и посвятить их в секреты семейных взаимоотношений прошлых веков.

К участию в мероприятии приглашаются все желающие. Стоимость занятия – 200 рублей.

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