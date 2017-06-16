В Томске запустили онлайн карту ремонта дорог

Томский Обзор / Фото: 16 июня 2017 // Фото: Admin.tomsk.ru

На сайте городской администрации появилась карта ремонта дорог. На странице указаны сроки ремонта дорог и участки, где ограничено движение транспорта, а также причины, по которым введено ограничение, сообщает пресс-служба мэрии.

Помимо этого на карте можно увидеть, где проводят работы ресурсоснабжающие организации. Пользуясь картой, автомобилисты могут выбрать наиболее удобные для себя маршруты объезда.

Сегодня в Томске движение автотранспорта ограничено по 14 улицам. На этой неделе начались ремонтные дорожного полотна по пер. Ботаническому и Чекистскому тракту. Дорожники также продолжают ремонт на участках улиц Учебная, Карташова, Мостовая, на Коммунальном мосту и подходах к нему.

По улицам Никитина, Белинского, Гоголя, Ломоносова, Розы Люксембург, 79 Гвардейской Дивизии, Белинского, пер. Новый, пр. Вершинина, а также участку пер. Спортивный движение транспорта ограничено в связи работами на тепло- и энергосетях, которые проводит «Томск РТС».

Сегодня, 16 июня, с 21.00 ресурсоснабжающая организация приступит к раскопкам по участку ул. Учебная – от ул. Вершинина до ул. Студенческая. Движение транспорта по улице планируется восстановить уже 17 июня.

Также в субботу начнется дорожный ремонт по ул. Б. Хмельницкого (от школы №35 до ул. Степановская), который продлится до 3 июля.

По ул. Карпова (от ул. Савиных до ул. Учебная) с 22 по 30 июня ООО «СибСпецСтрой» планирует проведение работ по прокладке трубопровода. По ул. Героев Чубаровцев с 20 по 25 июня ООО «Томский ВторЧерМет» будет проводить капитальный ремонт ливневого коллектора.

Используя информацию с сайта администрации города автомобилисты Томска смогут заранее планировать объездные пути.

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