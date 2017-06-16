Томичей приглашают на выставку фотографий провинции

16 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Сибирский филиал ГЦСИ

В четверг, 22 июня, в Сибирском филиале Государственного центра современного искусства (пер. Нахановича 3а) откроется выставка «Отдалённое предчувствие провинциальной революции», сообщают организаторы.

Посетители выставки смогут увидеть работы Юрия Артюшкина и Евгения Иванова — новосибирских фотографов, членов союза фотохудожников России. Они посвящены провинции, как важнейшей части страны и самодостаточной системе культурных ценностей. В проекте принимают участие как известные, так и молодые сибирские фотографы и художники, исследующие состояние и существование современного искусства провинций во взаимоотношении с центрами.

Творчество Евгения Иванова уже знакомо томским зрителям по сериям работ «Анатомия балета», представленной в марте 2013, и «Панорамы частной жизни ветеранов ВОВ» в мае 2015. Так же недавно в Томске прошла его выставка «Обо всём», в которой фотограф представил серию авторских фотофильмов.

Фотографии Юрия Артюшкина тоже уже выставлялись в ГЦСИ. В ноябре 2014 года фотохудожник представил Томичам серию работ «Неизвестный художник неизвестной Сибири», где запечатлел смешные и абсурдные артефакты окружающей действительности.

Открытие выставки состоится 22 июня в 18:00, график работы до 2 июля с 11:00 до 17:00, вход свободный. После 2 июля по предварительной записи.

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