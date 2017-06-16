Завтра открывается главный пляж Томска, но купаться там запрещено

16 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Завтра, 17 июня, в Томске состоится открытие пляжа на Семейкином острове. Культурные и спортивные мероприятия начнутся с 24 июня, сообщает пресс-служба мэрии.

Пляж оснащен всем необходимым для активного и комфортного отдыха: установлены кабинки для переодевания, туалеты, работает кафе. Кроме того, отдыхающие могут бесплатно воспользоваться лежаками, а в ближайшие дни начнёт свою работу пункт выдачи спортивного инвентаря. Для автомобилей предусмотрена парковка.

За безопасность отдыха посетителей отвечают спасатели и дежурный медицинский работник. Однако, купания пока не разрешены: специалисты Роспотребнадзора по Томской области ещё не закончили лабораторные исследования состояния воды в томских водоёмах.

Любой желающий сможет бесплатно присоединиться к оздоровительным практикам, стартующим уже 24 июня: этот день на пляже начнётся с занятия по оздоровительной восточной гимнастике цигун. В будущем они будут проводиться с 10.30 до 12.30 по вторникам, четвергам и субботам до самого окончания пляжного сезона, а по воскресеньям в это же время посетителей ждут спортивные тренировки от проекта «Здоровый город».

Более того, томичи смогут насладиться чтением под открытым небом: со следующей субботы начнёт свою работу «Библиотека на песке», в фонде которой находятся книги, переданные читателями городских библиотек. При желании любой сможет забрать понравившуюся книгу с собой или же оставить в дар для библиотеки что-то своё.

В дальнеёших планах на пляжный сезон 2017 года запланированы такие мероприятия, как открытые уроки по танцам, оздоровительные спортивные мастер-классы, выступления томских музыкальных групп и фестиваль красок.

Добраться до пляжа можно на автобусе №37 или на «речном трамвайчике», который курсирует от Речного вокзала до пляжа каждые полчаса с 10.00 до 19.30. последний рейс в обратном направлении – в 20.30. Стоимость взрослого билета – 40 рублей, а для детей – 20.

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