Двое детей пошли купать и утонули в Томской области

16 июня 2017 / Томский Обзор

В Томской области следователи проверяют сообщение о двух утонувших во время купания детях, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, днем 14 июня, два мальчика 14 и 12 лет пошли рыбачить на реку Куя. Здесь они решили искупаться. Детей вынесло на середину реки, где они утонули.

Поиски тел детей продолжаются. В них принимают участие сотрудники МЧС, ГИМС, ОМВД, а также добровольцы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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