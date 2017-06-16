Из-за жары в Томской области ввели особый противопожарный режим
16 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Из-за жаркой погодой и, как следствие, повышения пожарной опасности с сегодняшнего дня в Томской области устанавливается особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Предполагается, что действие режима продлится до 1 июля. В это время категорически запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры. Нельзя жечь сухую траву, оставлять в лесу горящие спички, окурки и другие пожароопасные предметы.
В сообщении отмечается, что штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на время особого противопожарного режима увеличиваются вдвое.
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