Пекарня с натуральным хлебом и европейским кофе открылась в центре Томска (ФОТО)

19 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Алиса Масанова

В Томске на пр. Ленина, 97 (остановка «Горький») открылась новая пекарня «Здесь Хлебъ», предлагающая изделия только из натуральных ингредиентов и хлеб на собственной сыворотке, сообщили в заведении.

В меню заведения бездрожжевой хлеб, хлеб с различными добавками, пирожки с разнообразной начинкой, сахарные «крылышки» и многое другое. Перекусить выпечкой можно в пекарне или взять с собой. Средний чек варьируется от 200 до 250 рублей в зависимости от товара.

Помимо свежей выпечки клиенты пекарни могут приобрести европейский кофе.

«Мои родители занимаются кофейной и чайной продажей уже 30 лет. Когда я открывал пекарню, то подумал: почему бы не добавить зерновой кофе в ассортимент» — пояснил директор пекарни «Здесь Хлеб» Кирилл Кузнецов.

Семье Кузнецовых уже принадлежит кафе — кондитерская «Baba Roma» и ресторан «Марле Буа».

Текст, фото: Алиса Масанова

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