Пекарня с натуральным хлебом и европейским кофе открылась в центре Томска (ФОТО)
В Томске на пр. Ленина, 97 (остановка «Горький») открылась новая пекарня «Здесь Хлебъ», предлагающая изделия только из натуральных ингредиентов и хлеб на собственной сыворотке, сообщили в заведении.
В меню заведения бездрожжевой хлеб, хлеб с различными добавками, пирожки с разнообразной начинкой, сахарные «крылышки» и многое другое. Перекусить выпечкой можно в пекарне или взять с собой. Средний чек варьируется от 200 до 250 рублей в зависимости от товара.
Помимо свежей выпечки клиенты пекарни могут приобрести европейский кофе.
«Мои родители занимаются кофейной и чайной продажей уже 30 лет. Когда я открывал пекарню, то подумал: почему бы не добавить зерновой кофе в ассортимент» — пояснил директор пекарни «Здесь Хлеб» Кирилл Кузнецов.
Семье Кузнецовых уже принадлежит кафе — кондитерская «Baba Roma» и ресторан «Марле Буа».
Текст, фото: Алиса Масанова