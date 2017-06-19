Пожарные эвакуировали 11 человек из горящего дома в Томске

Томский Обзор / Фото: 19 июня 2017 // Фото: Vk.com/tomsk123

Вчера вечером, 18 июня, в Томске загорелось административное восьмиэтажное здание по пр.Кирова, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 17.30. К прибытию пожарных горели провода и оконные рамы на внешней стороне здания. По лестничным маршам пожарные спасли 11 человек.

Возгорание удалось ликвидировать к 17.49. В результате со 2 по 5 этажи обгорели 5 деревянных и пластиковых оконных рам. Также оплавились электрические провода, закоптилась наружная стена. Общая площадь пожара составила 20 кв.метров.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. На место было направлено 9 единиц техники, 32 человека.

Тэги/темы: