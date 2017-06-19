Подросток утонул в Томи, пытаясь спасти тонувшую девушку

19 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Томские следователи проверяют сообщение об утонувшей в Томи юноше, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Вчера, 18 июня, 16-летний подросток утонул в 60 метра от коммунального моста. По предварительным данным, юноша приехал на берег Томи с двумя девушками. Во время купания одна из них начала тонуть и подросток бросился ей на помощь.

Девушке удалось спасти, однако сам юноша утонул. Тело погибшего на данный момент не обнаружено.

По результатам следственной проверки будет принято процессуальное решение.

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