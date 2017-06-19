Мужчина с ножом попытался ограбить офис кредитной организации в Томске (ВИДЕО)

Томский Обзор / Фото: 19 июня 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские разыскивают мужчину, угрожавшего ножом сотрудницам одной из кредитных организаций, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина в маске зашел в офис 22 мая около 17.40. Достав предмет, похожий на нож, он потребовал деньги. Находящиеся в помещении женщины смогли покинуть офис и позвать на помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой». Очевидцев преступления, в том числе водителей с видеорегистраторами, а также тех, кто опознал мужчину, просят сообщить имеющуюся информацию в ОРПВТ «Ленинский район» СУ УМВД России по г. Томску по телефонам 8(3822) 795-868, либо 795-802.

Видео: 70.мвд.рф

Тэги/темы: