Tele2 предлагает жителям Северска попробовать 4G

19 июня 2017 / Пресс-служба макрорегиона «Сибирь» Tele2

Tele2 запустила первые сегменты сети 4G/LTE в Томской области. Сеть четвертого поколения уже доступна абонентам на территории Северска.

Базовые станции стандарта 4G позволяют абонентам компании использовать высокоскоростной мобильный интернет на большей части территории Северска. Сеть 4G работает в диапазоне 1800 МГц (band 3 согласно международной классификации) и поддерживается подавляющим большинством современных 4G-смартфонов, в том числе — брендированными Tele2 Midi LTE и Tele2 Maxi LTE.

Подход к строительству сетей отражает принятую в Tele2 концепцию «Других правил». Отраслевой практикой до этого являлся запуск сетей нового поколения только после обеспечения определенного уровня покрытия. Сейчас жители крупных городов региона еще на этапе расширения сети могут использовать стандарт 4G. Благодаря реальной нагрузке на базовые станции Tele2 будет более точно прогнозировать пользовательское поведение клиентов и развивать сеть в соответствии с их потребностями.

Tele2 продолжит планомерно строить и запускать по мере готовности новые базовые станции в Томске и других населенных пунктах области, расширяя покрытие и увеличивая скорости 4G-интернета Tele2 в регионе. Строительство и точная настройка сети 4G в регионе завершатся в третьем квартале 2017 года.

Чтобы воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом в стандарте 4G на территории Северска, клиенту Tele2 необходимо иметь смартфон с поддержкой LTE в диапазоне 1800 МГц и SIM-карту с поддержкой технологии 4G. Проверить, позволяет ли SIM-карта использовать 4G, можно с помощью USSD-команды *156#. Также в разделе настроек «Тип сети» телефона нужно выбрать сеть LTE в качестве предпочтительной. Использование высокоскоростного мобильного интернета не повлияет на тарификацию — мобильный интернет будет предоставляться по условиям текущего тарифного плана или услуги.

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