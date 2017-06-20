В ТГУ наградили победителей конкурса инициативных проектов по развитию университета (ФОТО)

20 июня 2017 / Партнерский материал

Фестиваль «Вектор инициативы ТГУ» прошел в Томске в минувшую пятницу, 16 июня. В его рамках состоялось награждение победителей конкурса инициативных проектов по развитию университета.

«Вектор инициативы ТГУ» — платформа по сбору и общественному обсуждению инициатив по развитию Томского государственного университета и университетской среды. Предложить инициативу могут не только сотрудники вузов, студенты, но и выпускники, школьники, педагоги, общественные организации, бизнес-партнеры, а также жители города.

Конкурс инициативных проектов стартовал в феврале 2017 года. В мае с прошедшими первичный отбор участниками начали работу эксперты. Кроме того, все проекты были вынесены на общественное обсуждение на сайте платформы. Всего было предложено 43 инициативы, среди которых проекты по улучшению бытовых условий кампуса, привлечению талантливых абитуриентов, позиционированию университета, проведению образовательных мероприятий.

В состав экспертной комиссии, которая выбирала победителей, вошли проректоры, начальники и представители подразделений университета. В результате лучшими признаны 19 проектов: «Мобильный кампус: университете в кармане», «Особенные условия для «особенных людей», «Кибер ТГУ», «Зеленая пятиминутка», «Музеи ТГУ: виртуальное знакомство», «Центр прототипирования» и другие (с полным списком можно ознакомиться на сайте innovector.tsu.ru). Эти проекты получат финансовую поддержку от университета в размере до 300 тыс. рублей в зависимости от содержания и актуальности предполагаемых изменений университетской среды.

Кроме того, еще пять проектов признаны лучшими по итогам общественного голосования: «Некритические дни», «Интеллектуальный эко-квест «Сокровища Заповедного парка», «Минеральный мир: правда и заблуждения», «Центр иноязычной профессиональной подготовки студентов», «Организация мероприятий по вовлечению иностранных обучающихся в спортивную жизнь ТГУ».

В ходе фестиваля, прошедшего на прошлой неделе, были представлены как проекты-победители конкурса, так и проекты, получившие признание университетской и городской общественности.

«Мы благодарны участникам конкурса, которые неравнодушны к университету, и, самое главное, активны и готовы действовать, — отметила в ходе фестиваля Елена Суханова, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель директора НОЦ „Институт инноваций в образовании“ ТГУ. — Университет — это люди. И нам важно „перемешивать“ время от времени всех — тех, учился, и тех, кто только готовится поступать. Создавать площадки, на которых будущие лидеры могли бы получать не только финансирование, но и человеческие ресурсы, знакомиться друг с другом, создавать что-то новое».

Все участники конкурса получили именные сертификаты, памятные сувениры, а проекты, набравшие большее количество «лайков», — наградные статуэтки.

«Огромное спасибо всем участникам, авторам проектов, тем, кто боролся за победу. Университетская среда должна бурлить, а если не бурлит, значит, она развивается неправильно. Всегда необходимо наличие нескольких мнений на то, каким должен быть университет, всегда должен существовать конфликт интересов. И только в результате активной работы получается что-то действительно важное, жизненное, необходимое», — прокомментировал Владимир Самокиш, член Правления Фонда ТГУ, депутат Думы г. Томска

Теперь финалистам конкурса предстоит оформить необходимые документы и решить все организационные вопросы по реализации проектов. Финансовые средства могут быть направлены на оплату труда команды проекта, покупку оборудования, расходных материалов. Новый конкурс по сбору инициатив стартует осенью.

С полным списком проектов и подробным описанием можно познакомиться на сайте платформы «Вектор инициативы ТГУ».

Фото: Владимир Дударев

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