Фестиваль цветного дыма в Томске (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 19 июня 2017 // Фото: Владимир Дударев

В минувшее воскресенье, 18 июня, в Томске на нижней террасе Лагерного сада впервые прошел Сибирский фестиваль цветного дыма.

Гостей мероприятия ожидали концертная программа, в которой приняли участие танцевальные коллективы «9 жизней», Dance Hall. На площадке перед сценой работали аниматоры, мимы и студия аквагрима.

Также в рамках фестиваля проходили розыгрыши различных призов, в том числе и сертификатов на посещение реалити-квестов.

Фото: Владимир Дударев

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