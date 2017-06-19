Фестиваль цветного дыма в Томске (ФОТО)
19 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев
В минувшее воскресенье, 18 июня, в Томске на нижней террасе Лагерного сада впервые прошел Сибирский фестиваль цветного дыма.
Гостей мероприятия ожидали концертная программа, в которой приняли участие танцевальные коллективы «9 жизней», Dance Hall. На площадке перед сценой работали аниматоры, мимы и студия аквагрима.
Также в рамках фестиваля проходили розыгрыши различных призов, в том числе и сертификатов на посещение реалити-квестов.
Фото: Владимир Дударев
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