Четыре лесных пожара ликвидировали в Томской области за выходные

Томский Обзор / Фото: 19 июня 2017 // Фото: PIxabay.com

За выходные в Томской области ликвидировано четыре лесных пожара. Два возгорания потушены на территории Томского района, по одному — в Первомайском и Парабельском районах, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Общая площадь пожаров составил 5,15 га. Еще одно возгорание к сегодняшнему утру локализовали в Парабельском районе, оно действует на площади 80 га.

Напомним, с 16 июня по 1 июля на территории региона установлен особый противопожарный режим. В период его действия категорически запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры, проводить отжиги сухой травы, оставлять в лесу горящие спички, окурки и другие пожароопасные предметы. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на время особого противопожарного режима увеличиваются вдвое.

Сегодня, 19 июня, на землях лесного фонда Томской области установился средний класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 3,9.

Всего с начала года в регионе потушено 62 лесных пожара на общей площади 473,73 га (в том числе лесной — 455,13 га), средняя площадь одного пожара составила 7,6 га (7,3 га — лесная). Из 62-х лесных пожаров в течение суток с момента обнаружения ликвидирован 61 (98,4 %).

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