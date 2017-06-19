Томичей просят помочь беременной женщине

Томский Обзор / Фото: 19 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

Специалисты томского Центра медицинской профилактики (кабинета кризисных ситуаций для беременных женщин) просят оказать посильную помощь беременной женщине.

Как сообщают специалисты центра, социальная сирота, выпускница детского дома, оказалась в сложной жизненной ситуации. Для ее преодоления, вынашивания, рождения и воспитания ребенка женщине требуются:

Спальное место (диван или кровать).

Шкаф для одежды.

Комод.

Стиральная машина.

Сушка для белья.

Пылесос.

Утюг.

Гладильная доска.

Микроволновая печь.

Плитка для приготовления пищи (электрическая).

Чайник (электрический).

Холодильник.

Детская кроватка.

Детская ванночка для купания.

Детская коляска для новорожденного.

Лампа настольная.

Стол-книжка.

Тумбочка.

Стеллаж/полка.

Стулья, кухонные табуретки.

Шторы.

Постельные принадлежности: одеяла, подушки, постельное белье, полотенца.

Кухонная утварь: кастрюли, сковородки, столовые приборы и другая посуда.

По всем вопросам (в т. ч. по транспортировке и месту принятия вещей) обращаться к специалисту Центра Юлии Олеговне по телефону (3822) 46-85-03 или по адресу г. Томск, ул. Красноармейская, 68, кабинет №8, с 9.00 до 16.00, в рабочие дни.

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