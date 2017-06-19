Томичей просят помочь беременной женщине
19 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Специалисты томского Центра медицинской профилактики (кабинета кризисных ситуаций для беременных женщин) просят оказать посильную помощь беременной женщине.
Как сообщают специалисты центра, социальная сирота, выпускница детского дома, оказалась в сложной жизненной ситуации. Для ее преодоления, вынашивания, рождения и воспитания ребенка женщине требуются:
- Спальное место (диван или кровать).
- Шкаф для одежды.
- Комод.
- Стиральная машина.
- Сушка для белья.
- Пылесос.
- Утюг.
- Гладильная доска.
- Микроволновая печь.
- Плитка для приготовления пищи (электрическая).
- Чайник (электрический).
- Холодильник.
- Детская кроватка.
- Детская ванночка для купания.
- Детская коляска для новорожденного.
- Лампа настольная.
- Стол-книжка.
- Тумбочка.
- Стеллаж/полка.
- Стулья, кухонные табуретки.
- Шторы.
- Постельные принадлежности: одеяла, подушки, постельное белье, полотенца.
- Кухонная утварь: кастрюли, сковородки, столовые приборы и другая посуда.
По всем вопросам (в т. ч. по транспортировке и месту принятия вещей) обращаться к специалисту Центра Юлии Олеговне по телефону (3822) 46-85-03 или по адресу г. Томск, ул. Красноармейская, 68, кабинет №8, с 9.00 до 16.00, в рабочие дни.
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