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Томичей просят помочь беременной женщине

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Специалисты томского Центра медицинской профилактики (кабинета кризисных ситуаций для беременных женщин) просят оказать посильную помощь беременной женщине.

Как сообщают специалисты центра, социальная сирота, выпускница детского дома, оказалась в сложной жизненной ситуации. Для ее преодоления, вынашивания, рождения и воспитания ребенка женщине требуются:

По всем вопросам (в т. ч. по транспортировке и месту принятия вещей) обращаться к специалисту Центра Юлии Олеговне по телефону (3822) 46-85-03 или по адресу г. Томск, ул. Красноармейская, 68, кабинет №8, с 9.00 до 16.00, в рабочие дни.

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