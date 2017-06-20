В Томске откроется новая кофейня

20 июня 2017 / Томский Обзор

В конце этой недели в Томске на ул. Розы Люксембург 5/1 (остановка ЦУМ) откроется еще одна кофейня Espresto. На открытии планируется встреча гостей и угощение тортом, а ближе к вечеру выступит кавер-группа WOW band.

Новая кофейня расположится в светлом помещении с тремя окнами. На подоконниках появятся подушки, на которых можно будет посидеть. Также гость сможет провести время за работой, почитать книгу или пообщаться, сидя за столиком. В центре зала будет располагаться сквозной бар, благодаря которому гостям будет проще общаться с баристой.

В меню к завтракам, бургерам, панкейкам, блинам и мороженому добавятся сэндвичи и летние вафли с фруктами.

«Мы расширяем сеть наших кофеен и планируем делать это неоднократно» - пояснила директор сети кофеен Espresto Ксения Чулкова.

Напомним, название, фирменный стиль и логотип для кофейни Espresto разрабатывала студия Province. Первое заведение с таким названием работает в здании по ул. Усова, 6, ст р.12, где раньше располагались цеха Электролампового завода. Подробнее о нем можно почитать в нашей рецензии на Афише.

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