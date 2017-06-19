В Томске открывается сезон гимнастики на траве

19 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

В четверг, 22 июня, в Томске в парке «Победа» состоится открытие летное сезона оздоровительной гимнастики на траве, сообщает пресс-служба мэрии.

Открытие сезона состоится на футбольном поле спортивного парка «Победа» (ул. Нахимова, 1) в 15.00. В дальнейшем занятия на открытом воздухе будут проходить на стадионе «Победа» каждый четверг в это время. Занятия проведет специалист по восстановительной медицине из Новосибирска Владимир Ефремов. Принять участие смогут все желающие без возрастных ограничений.

Поддерживая национальный проект «Здоровье» новосибирская общественная организация «Институт Человека» предложила Томску совместный проект по проведению бесплатных лечебно-профилактических занятий на свежем воздухе для томичей любой возрастной категории, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

Уже 13 лет проект реализуется в парковых зонах сибирского региона и других городах России как летом, так и зимой. В гимнастику включены элементы ушу, йоги, цигун. А также авторские разработки Владимира Ефремова, в которые входит уникальная система упражнений, направленная как на профилактику и оздоровление опорно-двигательного аппарата, простудных заболеваний, так и на укрепление организма в целом. В Томске оздоровительная гимнастика под руководством Владимира Ефремова проводится с 2010 года.

Также 22 июня в 17:00 в Биокорпусе СибГМУ (ул. Учебная, 39, аудитория 1) для всех желающих пройдет семинар по профилактике и оздоровления позвоночника.

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