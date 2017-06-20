Ночью в Томске загорелась «Палата»
20 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян
Минувшей ночью, 20 июня, в одном из торговых центров по ул.Герцена произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре в одноэтажном бетонном здании поступило в 1.10. К приезду пожарных шел дым из складов торгового центра.
Возгорание удалось ликвидировать в 1.31. В результате пожара в бытовом помещении обгорели потолок и стены, в складском помещении обгорели стены. Общая площадь пожара составила 20 кв.метров.
Причина пожара устанавливается.
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