Завтра в Томске зажгут «Свечу памяти»

20 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Завтра, в ночь с 21 на 22 июня, в Лагерном саду Томска у мемориала Боевой и Трудовой Славы состоится традиционная акция «Свеча памяти», сообщает пресс-служба мэрии.

Накануне Дня памяти и скорби томичи зажгут свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне. Городское управление культуры подготовило для акции 2000 свечей.

Сбор участников начнется в 23.30. В 23:50 участники томского военно-исторического объединения «Крепость» и 50 волонтеров зажгут свечи у Вечного огня. После чего свечи будут переданы всем, кто пришел почтить память о родных и близких, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.

Во время проведения акции с 23.30 до 00.30 почетный караул Штаба Поста №1 будет нести почётную караульную службу у Монумента Боевой и трудовой славы томичей.

В пресс-службе также отмечают, что в связи с поздним проведением акции томские маршрутки будут проходящие через остановку «Лагерный сад» будут работать до 01:00.

«Свеча памяти» – это международная акция, которая проходит ежегодно с 2009 года. Томск примет участие в акции в восьмой раз.

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