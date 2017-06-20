Завтра в Томске зажгут «Свечу памяти»
Завтра, в ночь с 21 на 22 июня, в Лагерном саду Томска у мемориала Боевой и Трудовой Славы состоится традиционная акция «Свеча памяти», сообщает пресс-служба мэрии.
Накануне Дня памяти и скорби томичи зажгут свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне. Городское управление культуры подготовило для акции 2000 свечей.
Сбор участников начнется в 23.30. В 23:50 участники томского военно-исторического объединения «Крепость» и 50 волонтеров зажгут свечи у Вечного огня. После чего свечи будут переданы всем, кто пришел почтить память о родных и близких, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.
Во время проведения акции с 23.30 до 00.30 почетный караул Штаба Поста №1 будет нести почётную караульную службу у Монумента Боевой и трудовой славы томичей.
В пресс-службе также отмечают, что в связи с поздним проведением акции томские маршрутки будут проходящие через остановку «Лагерный сад» будут работать до 01:00.
«Свеча памяти» – это международная акция, которая проходит ежегодно с 2009 года. Томск примет участие в акции в восьмой раз.